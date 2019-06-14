Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda 48 terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe Harekatı'nda 48 terörist etkisiz hale getirildi

2 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 48 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pençe Harekatı'nda 48 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 48 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:33 
Irak, Ekonomi
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