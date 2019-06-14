Pençe Harekatı'nda 48 terörist etkisiz hale getirildi
2 saat önce
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 48 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:40 Kaynak: AA
'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 48 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk
bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında 3 PKK
'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 48 olduğu belirtildi.
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