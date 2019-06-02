Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
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Pençe Harekatı'nda 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

28 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yapılan Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı 5 terörist daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Pençe Harekatı'nda 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yapılan Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı 5 terörist daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya üzerinden Pençe Harekatı'na yönelik yaptığı paylaşımda, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:54 Kaynak: İHA
Hakurk, Irak, PKK, Güncel
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