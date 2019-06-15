Pençe Harekatı'nda 51 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 51 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:20 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 51 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
"27 MAYIS'TAN BU YANA 51 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
Açıklamada "Başarılı şekilde devam eden Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başladığı 27 Mayıs'tan bu yana toplam 51 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
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