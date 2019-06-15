Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda 51 terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe Harekatı'nda 51 terörist etkisiz hale getirildi

3 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 51 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 51 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

"27 MAYIS'TAN BU YANA 51 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Açıklamada "Başarılı şekilde devam eden Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başladığı 27 Mayıs'tan bu yana toplam 51 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Pençe Harekatı'nda 51 terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:20 Kaynak: AA
Hakurk, Irak, Güncel
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