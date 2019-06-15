Pençe Harekatı'nda 51 terörist etkisiz hale getirildi
2 saat önce
Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 51 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:33
Milli Savunma Bakanlığınca, Irak
'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 51 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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