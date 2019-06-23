Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda 57 terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe Harekatı'nda 57 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 57 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pençe Harekatı'nda 57 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 57 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, harekatın başladığı 27 Mayıs'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57 olduğu ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:30 Kaynak: AA
Irak, Hakurk, Güncel
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