Pençe Harekatı'nda 57 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 57 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:30 Kaynak: AA
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 57 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 PKK
'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, harekatın başladığı 27 Mayıs'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57 olduğu ifade edildi.
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