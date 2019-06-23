Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda 57 terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe Harekatı'nda 57 terörist etkisiz hale getirildi

15 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 27 MAyıs'ta başlatılan Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57'ye yükseldiğini duyurdu.

Pençe Harekatı'nda 57 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 27 MAyıs'ta başlatılan Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57'ye yükseldiğini duyurdu. 

MSB, 27 Mayıs'ta  Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı'na ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Başarılı şekilde devam eden harekatta, başta PKK'lı teröristler olmak üzere örgütün sığınak, barınak, mağara, mühimmat ve yaşam malzemelerinin tespit ve imha edildiği kaydedildi. Açıklamaya göre, son olarak 6 terörist etkisiz hale getirildi, 4 haftadır devam eden harekatta ise etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 57'ye yükseldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ayrıca harekatın başından bu yana bölücü terör örgütüne ait toplam 84 mayın ve el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Aynı şekilde örgütün toplam 136 mağara ve sığınağı da içerisindeki yaşam malzemesi ve mühimmatlarla birlikte kullanılamaz hale getirildi" denildi.

Haber: ANKARA/DHA


Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:38 Kaynak: DHA
Irak, Güncel
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