Pençe Harekatı'nda 57 terörist etkisiz hale getirildi (2)
49 dakika önce
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 58'E YÜKSELDİMilli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısının 58'e yükseldiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:57 Kaynak: DHA
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 58'E YÜKSELDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısının 58'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 58; aynı dönemde Pençe Harekatı dahil, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu" ifadeleri kullanıldı.
ANKARA
Son dakika! İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner, kalp spazmı geçirdi
YSK, milletvekili mühürlü, birden fazla mühürlü ve mühürsüz zarflar için kararını verdi
İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu
Sandık başında "Başörtünü çıkar" iddiası tepkilere neden oldu