Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda 58 terörist etkisiz hale getirildi (2)
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Pençe Harekatı'nda 58 terörist etkisiz hale getirildi (2)

25 dakika önce

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 58'E YÜKSELDİMilli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısının 58'e yükseldiğini açıkladı.

Pençe Harekatı'nda 58 terörist etkisiz hale getirildi (2), System.String[]

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 58'E YÜKSELDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısının 58'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 58; aynı dönemde Pençe Harekatı dahil, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu" ifadeleri kullanıldı.


Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:55 Kaynak: DHA
PKK, Güncel
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