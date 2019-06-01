Son Dakika Haberleri: 'Pençe Harekatı'nda 6'ncı gün; sınıra 'Bora' sevkiyatı-2
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'Pençe Harekatı'nda 6'ncı gün; sınıra 'Bora' sevkiyatı-2

52 dakika önce

HAKKARİ (Özel) - 'Pençe Harekatı'nda 6'ncı gün; sınıra 'Bora' sevkiyatı-2 (ANONS)(Tür: Yurt)

HAKKARİ (Özel) - 'Pençe Harekatı'nda 6'ncı gün; sınıra 'Bora' sevkiyatı-2 (ANONS)
(Tür: Yurt)
'Pençe Harekatı'nda 6'ncı gün; sınıra 'Bora' sevkiyatı-2
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:01 Kaynak: DHA
Bora Füzesi, Güncel
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