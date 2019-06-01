'Pençe Harekatı'nda 6'ncı gün; sınıra 'Bora' sevkiyatı-2
52 dakika önce
HAKKARİ (Özel) - 'Pençe Harekatı'nda 6'ncı gün; sınıra 'Bora' sevkiyatı-2 (ANONS)(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:01 Kaynak: DHA
HAKKARİ (Özel) - 'Pençe Harekatı'nda 6'ncı gün; sınıra 'Bora
' sevkiyatı-2 (ANONS)
(Tür: Yurt)
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