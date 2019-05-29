Son Dakika Haberleri: 'Pençe Harekâtı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi
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'Pençe Harekâtı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

23 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı 'Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

'Pençe Harekâtı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı 'Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 gün önce başlatılan 'Pençe Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda dün ve gece süresince kara ateş destek vasıtalarımız, taarruz helikopterlerimiz ve hava kuvvetlerimizin harekatları ile destekli olarak devam eden operasyonlarda 6 PKK'lı bölücü terörist daha etkisiz hale getirilmiş; böylece harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 olmuştur."
Bakanlık açıklamasında, komando birliklerinin, PKK terör örgütünün kullandığı sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerine devam ettiği kaydedilerek, "Uzun menzilli ateş destek vasıtalarımıza ilave olarak, nokta hedeflerini vurma kabiliyetine sahip 7.5x18 mm'lik dağ topları da komando birliklerimizin harekatını etkin şekilde destekliyor" denildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:13 Kaynak: DHA
Hakurk, Irak, PKK, Güncel
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