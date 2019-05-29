Son Dakika Haberleri: 'Pençe Harekâtı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi (2)
Son Dakika Güncel Haber

'Pençe Harekâtı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi (2)

1 saat önce

2 ASKER YARALANDITürk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.

'Pençe Harekâtı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi (2), System.String[]

2 ASKER YARALANDI
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekatı kapsamında, 29 Mayıs 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Olayda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:34 Kaynak: DHA
PKK, Hakurk, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hava güneşli olunca "Atatürk silüeti" erken göründü Pençe Harekatı'nda 2 Askerimiz Yaralandı Edirne'de kan donduran olay! Göğsünden 17 kez bıçakladı Kadın girişimci mandanın etinden ve sütünden 8 çeşit ürün üretiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 12:49:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Pençe Harekâtı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]