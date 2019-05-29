'Pençe Harekâtı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi (2)
1 saat önce
2 ASKER YARALANDITürk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:34 Kaynak: DHA
2 ASKER YARALANDI
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekatı kapsamında, 29 Mayıs 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Olayda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."
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