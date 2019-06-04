Bakanlık duyurdu: Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı Pençe Harekatı kapsamında 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:11 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, Irak kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu.
AVAŞİN, ZAP VE GARA'YA HAVA HAREKATI
Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine icra edilen hava harekâtlarında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi. Harekatlarda en az 4 terörist etkisiz hale getirildi.
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