Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi
35 dakika önce
Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:28
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