Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

35 dakika önce

Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi, System.String[]
Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:28 
Ekonomi
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