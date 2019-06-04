Pençe Harekatı'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta sürdürülen Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:25 Kaynak: AA
'ın kuzeyindeki Hakurk
'ta sürdürülen Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
adresinden yapılan bilgilendirmede, Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34 olduğu kaydedildi.
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