Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda 60 terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe Harekatı'nda 60 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Pençe Harekatı'nda 60 terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk'ta devam eden Pençe Harekatı'nda, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece harekatın başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 60'a ulaştığını açıkladı.

Pençe Harekatı'nda 60 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Pençe Harekatı'nda 60 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk'ta devam eden Pençe Harekatı'nda, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece harekatın başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 60'a ulaştığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde geçen 27 Mayıs'tan itibaren başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda, 2 teröristin daha düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylece Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 60'a ulaştığı bildirildi.
112 TERÖRİST
Diğer yandan Pençe Harekatı ile koordineli olarak terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki mevzilerinin de vurulmaya devam edildiğini belirten Bakanlık açıklamasında şöyle denildi: "Kandil, Avaşin, Basyan ve Metina gibi bölgelere gerçekleştirilen hava harekatlarında toplam 52 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Pençe Harekatı ile birlikte Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 112 oldu. Pençe Harekatı ile komandolarımız örgütün kullandığı sığınak, barınak, mağara, yaşam malzemeleri, mayın ve el yapımı patlayıcıları tespit ederek imha etmeye devam ediyor."


ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:24 Kaynak: DHA
Hakurk, Irak, Güncel
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