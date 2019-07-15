Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda 71 terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe Harekatı'nda 71 terörist etkisiz hale getirildi

3 saat önce

27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekatı'nda 71 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatı'nda 71 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekatı'nda 71 terörist etkisiz hale getirildi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:32 
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