Pençe Harekatı'nda 71 terörist etkisiz hale getirildi
3 saat önce
27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekatı'nda 71 terörist etkisiz hale getirildi.
27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekatı'nda 71 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:32
İş dünyasından peş peşe 15 Temmuz açıklamaları: İzin vermeyeceğiz Oyuncu İrem Sak'ın iç çamaşırsız fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı 4'üncü kattan çıplak halde düşen kadın kurtarılamadı Erdoğan'dan milletvekillerine "yeni parti" talimatı: Konuşmayın