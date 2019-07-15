Pençe Harekatı'nda 71 terörist etkisiz hale getirildi
3 saat önce
Pençe-2 Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:33 Kaynak: AA
Pençe-2 Harekatı'nda 3 PKK
'lı terörist etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak
'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Böylece 27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 71 oldu.
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