Pençe Harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün başlatılan Pençe Harekatı'nda şu ana kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:38
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde dün başlatılan Pençe Harekatı'nda şu ana kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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