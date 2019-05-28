Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Ekonomi Haber

Pençe Harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün başlatılan Pençe Harekatı'nda şu ana kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pençe Harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün başlatılan Pençe Harekatı'nda şu ana kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:38 
Hakurk, Irak, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakurk'a pençe darbesi! Hedefler tam isabetle vuruldu Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Harekatı'ndan yeni görüntüler yayınlandı Fincanı 75 dolardan satılan kahve çelik kasada saklanıyor Yaralanan çavuş, 5 yıl boyunca çektiği sancıların nedenini duyunca şaşkına döndü!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 19:13:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]