Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 61 terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 61 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 61 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 61 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığınca, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 61 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Yapılan açıklamada ; " Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda toplam 61 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, 110 Mayın/EYP ve 151 mağara/sığınak da imha edildi" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:15 Kaynak: İHA
PKK, Güncel
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