'Pençe Harekatı'nda çok miktarda mühimmat ele geçirildi
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IRAK kuzeyinde yürütülen, 'Pençe Harekatı' kapsamında 1 mağara ile 5 sığınakta çok miktarda mühimmat, El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:02 Kaynak: DHA
IRAK kuzeyinde yürütülen, 'Pençe Harekatı' kapsamında 1 mağara ile 5 sığınakta çok miktarda mühimmat, El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı
'nın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı kapsamında tespit edilen el yapımı 3 katlı ve 5 bölmeli bir mağara ile 5 adet sığınakta yapılan aramalarda çok miktarda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve yaşam malzemeleri ele geçirildi" denildi. Bakanlık, ele geçirilen mühimmat ve malzemelerin fotoğraflarını da paylaşttı.
- Ankara
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