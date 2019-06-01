Son Dakika Haberleri: 'Pençe Harekatı'nda çok miktarda mühimmat ele geçirildi
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'Pençe Harekatı'nda çok miktarda mühimmat ele geçirildi

11 dakika önce

IRAK kuzeyinde yürütülen, 'Pençe Harekatı' kapsamında 1 mağara ile 5 sığınakta çok miktarda mühimmat, El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

'Pençe Harekatı'nda çok miktarda mühimmat ele geçirildi, System.String[]
IRAK kuzeyinde yürütülen, 'Pençe Harekatı' kapsamında 1 mağara ile 5 sığınakta çok miktarda mühimmat, El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı kapsamında tespit edilen el yapımı 3 katlı ve 5 bölmeli bir mağara ile 5 adet sığınakta yapılan aramalarda çok miktarda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve yaşam malzemeleri ele geçirildi" denildi. Bakanlık, ele geçirilen mühimmat ve malzemelerin fotoğraflarını da paylaşttı.


 


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:02 Kaynak: DHA
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