Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Pençe Harekatı'nda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Pençe Harekatı'nda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait iki mağara ve kadın teröristler tarafından kullanıldığı anlaşılan bir sığınak tespit edildi. Mağaralarda ve sığınakta; 470 adet 12.7 mm. mühimmat, kullanıma hazır durumda 10 EYP düzeneği, 2 çuval EYP için hazırlanmış pil blokları, 34 adet fünye, patlayıcı yapımında kullanılabilecek 4 varil Amonyum Nitrat, 6 el telsizi, 10 gaz maskesi, 48 jelikan (20 litrelik) benzin, güç kaynağı 3 akü, çok sayıda jeneratör kablosu, 2 paratoner, 300 metre bakır tel, 650 metre elektrik kablosu, 1 çanta sıhhiye malzemesi (serum kiti batıcon gazlı bez serum ağrı kesiciler turnike enjeksiyon) ile örgütsel dokümanın yanında çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ayrıca araziye saklanmış olarak 10 kutu (toplam 400 adet) 14.5 mm. doçka mühimmatı ele geçirildi. Malzemeler METİ Timi tarafından kontrollü patlama ile imha edilerek kullanılmaz hale getirildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:40 Kaynak: İHA
PKK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başakşehir'de molozların arasında oynayan çocuk elektrik akımına kapıldı Pençe Harekatı'nda terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi Fatih Portakal: İmamoğlu'nun Ordu Valisi için kullandığı sözü bültende vermedik Bayram tatilinin 7 günlük acı bilançosu: 65 ölü, 661 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 17:14:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]