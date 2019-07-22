Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda ele geçirilen mühimmat imha edildi
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Pençe Harekatı'nda ele geçirilen mühimmat imha edildi

43 dakika önce

Pençe Harekatı kapsamında ele geçirilen, aralarında Doçka uçaksavar silahı ve muhteviyatının da bulunduğu mühimmat imha edildi.

Pençe Harekatı'nda ele geçirilen mühimmat imha edildi, System.String[]
Pençe Harekatı kapsamında ele geçirilen, aralarında Doçka uçaksavar silahı ve muhteviyatının da bulunduğu mühimmat imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında komandolar tarafından 11 sığınak bulundu.
Çoğu ATAK taaruz helikopterleri tarafından vurularak imha edilen sığınakların birinde ele geçirilen Doçka uçaksavar silahı, Doçka uçaksavar silahı namlusu, Doçka uçaksavar silahı sehpası, 3 Doçka uçaksavar silahı mühimmatı ve kutusu, 4 silah sehpası ve patlamamış roket mühimmatı ile çok sayıda yaşam malzemesi imha edildi.
Terör örgütü PKK ile yaşanan çatışmada sağ ele geçirilen bir teröristin verdiği ifade doğrultusunda da kayaların arasına gizlenmiş, 120 Doçka uçaksavar mühimmatı (14,5 'luk), 300 Doçka uçaksavar mühimmatı (12,7'lik) 2 bin 500 BKC makineli tüfek mühimmatı ve bin AK-47 piyade tüfeği mühimmatı bulundu.
Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:56 Kaynak: AA
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