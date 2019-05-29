Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu
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Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu

26 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:08 
Hakurk, Irak, Ekonomi
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