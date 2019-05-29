Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu
26 dakika önce
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:08
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.
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