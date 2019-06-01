Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu
17 dakika önce
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:56 Kaynak: İHA
kuzeyi Hakurk
bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda 3 PKK
'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu. Harekat kapsamında Hakurk bölgesinde girilen teröristlere ait sığınak ve mağaralarda 12 kutu (yaklaşık 2 bin) Doçka mühimmatı, 15 adet anti-tank roketi ve başlıkları, 15 adet roket sevk fişeği, 7 kutu (2800 adet) AK-47 mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
(İHA)
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