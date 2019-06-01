Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu
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Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu

17 dakika önce

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu, System.String[]
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu. Harekat kapsamında Hakurk bölgesinde girilen teröristlere ait sığınak ve mağaralarda 12 kutu (yaklaşık 2 bin) Doçka mühimmatı, 15 adet anti-tank roketi ve başlıkları, 15 adet roket sevk fişeği, 7 kutu (2800 adet) AK-47 mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:56 Kaynak: İHA
PKK, Irak, Hakurk, Güncel
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