Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayılı 27'ye çıktı (2)
4 dakika önce
PKK HEDEFLERİ İMHA EDİLDİMilli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden 'Pençe Harekatı' ile ilgili bilgiler paylaştı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:12 Kaynak: DHA
PKK HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden 'Pençe Harekatı' ile ilgili bilgiler paylaştı. Açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesindeki 'Pençe Harekatı'nda toprağa gömülü 2 varil içerisinde binden fazla doçka mühimmatı ile bir BKC makinalı tüfeği ele geçirildi. Hakurk bölgesinde devam eden 'Pençe Harekatı'nda, Hava Kuvvetlerimiz de gece gerçekleştirdikleri harekatla PKK'lı teröristlere ait hedefleri başarıyla imha etti" denildi.
Görüntü Dökümü:
-Operasyondan görüntüler
ANKARA,
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Öğleden sonra başlayacak
Bursa'da suç makinesi tornavidayla polislere saldırdı!
Bomba iddia: Dünyaca ünlü iş adamı Philip Green, 5 çalışanını taciz etti
Honaz, Yusufeli Keskin ve Kesmetepe'de seçimler yenileniyor! İşte son durum