Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27'ye çıktı (2)
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Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27'ye çıktı (2)

3 dakika önce

PKK HEDEFLERİ İMHA EDİLDİMilli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden 'Pençe Harekatı' ile ilgili bilgiler paylaştı.

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27'ye çıktı (2), System.String[]

PKK HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden 'Pençe Harekatı' ile ilgili bilgiler paylaştı. Açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesindeki 'Pençe Harekatı'nda toprağa gömülü 2 varil içerisinde binden fazla doçka mühimmatı ile bir BKC makinalı tüfeği ele geçirildi. Hakurk bölgesinde devam eden 'Pençe Harekatı'nda, Hava Kuvvetlerimiz de gece gerçekleştirdikleri harekatla PKK'lı teröristlere ait hedefleri başarıyla imha etti" denildi.


Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:14 Kaynak: DHA
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