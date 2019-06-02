Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27'ye çıktı (3)
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Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27'ye çıktı (3)

1 saat önce

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlere ait sığınaklarda bir AK-47 tüfek, 4 el bombası, 2 el yapımı patlayıcı kumandası ve 600 BKC makineli tüfek mühimmatı ele geçirildiğini açıkladı.

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27'ye çıktı (3), System.String[]

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlere ait sığınaklarda bir AK-47 tüfek, 4 el bombası, 2 el yapımı patlayıcı kumandası ve 600 BKC makineli tüfek mühimmatı ele geçirildiğini açıkladı.

 


Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:43 Kaynak: DHA
Hakurk, Irak, Güncel
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