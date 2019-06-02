Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27'ye çıktı (3)

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlere ait sığınaklarda bir AK-47 tüfek, 4 el bombası, 2 el yapımı patlayıcı kumandası ve 600 BKC makineli tüfek mühimmatı ele geçirildiğini açıkladı.



