Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayılı 28'e çıktı
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe Harekatı'nda 1 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 28 olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:48 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe Harekatı'nda 1 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 28 olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu" denildi.
ANKARA, -
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