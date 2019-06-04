Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34'e çıktı
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe Harekatı'nda 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34 olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:46 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak
kuzeyi Hakurk
bölgesinde düzenlenen Pençe Harekatı'nda 6 PKK
'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34 olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı
'nın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu" denildi.
HAVA HAREKATINDA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Ayrıca Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde yapılan hava harekatlarında PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve mühimmat depolarının imha edildiği belirtilerek, bu harekatlarda en az 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
- Ankara
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