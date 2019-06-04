Son Dakika Haberleri: Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34'e çıktı
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Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34'e çıktı

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe Harekatı'nda 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34 olduğunu açıkladı.

Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34'e çıktı, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe Harekatı'nda 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34 olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu" denildi.
HAVA HAREKATINDA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Ayrıca Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde yapılan hava harekatlarında PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve mühimmat depolarının imha edildiği belirtilerek, bu harekatlarda en az 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:46 Kaynak: DHA
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