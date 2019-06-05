Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu
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Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu

58 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 40 olduğunu açıkladı.

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 40 olduğunu açıkladı. Öte yandan, Zap bölgesinde düzenlenen operasyonlarda da 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 50 oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Irak kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu. Ayrıca Zap bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi."


Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA


Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:08 Kaynak: DHA
Zap bölgesi, Güncel
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