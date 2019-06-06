Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43'e yükseldi
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Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43'e yükseldi

1 saat önce

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3, Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43'e yükseldi, System.String[]
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3, Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde süren Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:20 Kaynak: İHA
Zap bölgesi, PKK, Irak, Güncel
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