Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43'e yükseldi
1 saat önce
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3, Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:20 Kaynak: İHA
'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3, Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK
'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde başarılı şekilde süren Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildi.
(İHA)
Beşiktaş, Gary Medel'i gözden çıkardı!
Beşiktaş, Umut Meraş için Bursaspor'a 1,5 milyon euro önerdi
AK Partili Veysel Eroğlu'dan, tartışılacak sözler: CHP'nin adayını Yunanistan destekliyor!
Hakkari'de askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 1 yaralı