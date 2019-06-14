Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 48'e çıktı
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Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 48'e çıktı

2 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 48'e yükseldiğini açıkladı.

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 48'e çıktı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 48'e yükseldiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen son 3 PKK'lı terörist ile birlikte harekatın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 48 oldu" denildi.

ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:28 Kaynak: DHA
Hakurk, Irak, Güncel
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