Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 48'e çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 48'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen son 3 PKK'lı terörist ile birlikte harekatın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 48 oldu" denildi.

ANKARA,