Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu
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Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu

1 saat önce

IRAK kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda 1 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu.

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu, System.String[]


IRAK kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda 1 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 1 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu. Harekat kapsamında son olarak 3 kilogramlık amonyum nitrat ana imha hattına bağlı infilaklı fitil elektrikli fünyesi ve kablo tespit edildi. Kablonun devamında yaklaşık 5 kilogramlık bir amonyum nitrat ana imha hattı daha bulunarak imha edildi" denildi.

ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:33 Kaynak: DHA
PKK, Hakurk, Irak, Güncel
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