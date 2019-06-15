Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49'a çıktı (2)
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Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49'a çıktı (2)

2 saat önce

2 PKK'LI DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı'nda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49'a çıktı (2), System.String[]

2 PKK'LI DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı'nda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Başarılı şekilde devam eden Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başladığı 27 Mayıs'tan bu yana toplam 51 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
 


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:37 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter, PKK, Güncel
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