Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu



Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekatı kapsamında 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 71'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs tarihinden bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 71 oldu" denildi.

ANKARA,