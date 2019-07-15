Son Dakika Haberleri: Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu
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Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu

2 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekatı kapsamında 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 71'e yükseldiğini açıkladı.

Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu, System.String[]


Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekatı kapsamında 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 71'e yükseldiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs tarihinden bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 71 oldu" denildi.

ANKARA,


PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:03 Kaynak: DHA
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