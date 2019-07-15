Son Dakika Haberleri: Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu (2)
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Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu (2)

2 saat önce

174 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı, "27 Mayıs tarihinden itibaren Irak kuzeyinde toplam 174 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu (2), System.String[]

174 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, "27 Mayıs tarihinden itibaren Irak kuzeyinde toplam 174 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

ANKARA,


Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:16 Kaynak: DHA
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