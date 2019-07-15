Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu (2)
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174 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı, "27 Mayıs tarihinden itibaren Irak kuzeyinde toplam 174 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:16 Kaynak: DHA
174 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, "27 Mayıs tarihinden itibaren Irak kuzeyinde toplam 174 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.
ANKARA,
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