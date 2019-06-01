Pençe Harekatı'nda görev alan komandolar terörist avında
1 saat önce
Pençe Harekatı'nda görev alan komandolar terörist avındaHAKKARİ - Pençe Harekatı'nda görev yapan komandolar, yüksek rakımlı yerlerde, zorlu hava koşullarında, azim ve kararlılıkla görevlerine devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:43 Kaynak: İHA
Pençe Harekatı'nda görev alan komandolar terörist avında
HAKKARİ - Pençe Harekatı'nda görev yapan komandolar, yüksek rakımlı yerlerde, zorlu hava koşullarında, azim ve kararlılıkla görevlerine devam ediyor.
Pençe Harekatı'nda görev yapan Komandolar, 3 bin metre rakımda, -10 dereceye varan soğukta, sarp kayalıklarda azim ve kararlılıkla görevlerine devam ediyor. Desteksiz inilemeyecek kadar dik olan kayalıklardan Komandolar ip desteğiyle iniyor.
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