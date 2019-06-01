Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda görev alan komandolar terörist avında
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Pençe Harekatı'nda görev alan komandolar terörist avında

1 saat önce

Pençe Harekatı'nda görev alan komandolar terörist avındaHAKKARİ - Pençe Harekatı'nda görev yapan komandolar, yüksek rakımlı yerlerde, zorlu hava koşullarında, azim ve kararlılıkla görevlerine devam ediyor.

Pençe Harekatı'nda görev alan komandolar terörist avında
HAKKARİ - Pençe Harekatı'nda görev yapan komandolar, yüksek rakımlı yerlerde, zorlu hava koşullarında, azim ve kararlılıkla görevlerine devam ediyor.
Pençe Harekatı'nda görev yapan Komandolar, 3 bin metre rakımda, -10 dereceye varan soğukta, sarp kayalıklarda azim ve kararlılıkla görevlerine devam ediyor. Desteksiz inilemeyecek kadar dik olan kayalıklardan Komandolar ip desteğiyle iniyor.
Pençe Harekatı'nda görev alan komandolar terörist avında
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:43 Kaynak: İHA
Komando, 3. Sayfa
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