Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi,...
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Pençe Harekatı'nda Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi,...

9 dakika önce

Pençe Harekatı'nda Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu.

Pençe Harekatı'nda Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi,..., System.String[]

Pençe Harekatı'nda Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu

Hakurk, Irak, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:08 Kaynak: AA
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