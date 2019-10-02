Pençe Harekatı'nda Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi,...
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Pençe Harekatı'nda Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:08 Kaynak: AA
Pençe Harekatı'nda Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu
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