Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda kara destek vasıtaları teröristleri vuruyor
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Pençe Harekatı'nda kara destek vasıtaları teröristleri vuruyor

2 saat önce

Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe Harekatı'nda kara ateş destek vasıtaları teröristlere göz açtırmıyor.

Pençe Harekatı'nda kara destek vasıtaları teröristleri vuruyor, System.String[]
Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe Harekatı'nda kara ateş destek vasıtaları teröristlere göz açtırmıyor.

Kara ateş destek vasıtaları, taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetlerinin harekatları ile desteklenen Pençe Harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Uzun menzilli ateş destek vasıtalarına ilave olarak nokta hedeflerini vurma kabiliyetine sahip 7.5x18 mm'lik dağ topları da komando birliklerinin harekatını etkin şekilde destekliyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:28 Kaynak: İHA
Irak, 3. Sayfa
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