Pençe Harekâtı'nda komandolar bölgeyi temizliyor
24 dakika önce
Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe Harekatı'nda komando birlikleri, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerini sürdürüyor.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:13 Kaynak: İHA
'ın kuzeyine düzenlenen Pençe Harekatı'nda komando birlikleri, PKK
terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerini sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından Pençe Harekatı'na katılan komando birliklerinin PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetleri ile ilgili görüntü paylaşıldı. - ANKARA
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