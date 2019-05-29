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Pençe Harekatı'nda komandolar bölgeyi temizliyor

40 dakika önce

Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe Harekatı'nda komando birlikleri, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerini sürdürüyor.

Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe Harekatı'nda komando birlikleri, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından Pençe Harekatı'na katılan komando birliklerinin PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetleri ile ilgili görüntü paylaşıldı.
(İHA)
Pençe Harekatı'nda komandolar bölgeyi temizliyor
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:15 Kaynak: İHA
PKK, Komando, Güncel
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