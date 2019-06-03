Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda komandolar görevde
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Pençe Harekatı'nda komandolar görevde

52 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekatında görev yapan komandolara ilişkin görüntü paylaştı.

Pençe Harekatı'nda komandolar görevde, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekatında görev yapan komandolara ilişkin görüntü paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Pençe Harekatında görev yapan komandolara ilişkin 38 saniyelik bir video paylaştı. Bakanlık, bir komandonun kayalıklardan inerken görüldüğü videoya, "Pençe Harekatı'nda görev yapan Komandolarımız; 3 bin metre rakımda, eksi 10 dereceye varan soğukta, sarp kayalıklarda azim ve kararlılıkla görevlerine devam ediyor" notunu da düştü.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:36 Kaynak: İHA
Twitter, Güncel
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