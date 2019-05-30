Son Dakika Haberleri: Pençe Harekâtı'nda mayın ve EYP'ler imha ediliyor
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Pençe Harekâtı'nda mayın ve EYP'ler imha ediliyor

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 27 Mayıs'ta başlatılan Pençe Harekatı planlandığı gibi başarılı şekilde sürüyor.

Pençe Harekâtı'nda mayın ve EYP'ler imha ediliyor, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 27 Mayıs'ta başlatılan Pençe Harekatı planlandığı gibi başarılı şekilde sürüyor.

Operasyonlarda PKK'lı teröristlerce bölgeye önceden yerleştirilen EYP ve mayınlar bir bir tespit ediliyor. Komandolar, Hakurk bölgesinde örgüte ait sığınak ve barınakların yanısıra, tespit edilen tuzaklı ve uzaktan kumandalı EYP'ler ile mayınları da imha etmeye devam ediyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:16 Kaynak: İHA
Irak, Hakurk, 3. Sayfa
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