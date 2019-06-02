Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda PKK'nın sığınakları imha ediliyor
Son Dakika Güncel Haber

Pençe Harekatı'nda PKK'nın sığınakları imha ediliyor

23 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaralara girilmeye devam edildiğini duyurdu.

Pençe Harekatı'nda PKK'nın sığınakları imha ediliyor, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaralara girilmeye devam edildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaralara girilmeye devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda terör örgütüne ait bir kısmı birden fazla bölmeden oluşan sığınaklarda 2 Doçka uçaksavar silahı, 950 adet 23.5 mm'lik Doçka mühimmatı, 5 AK-47 tüfek şarjörü ve 260 adet AK-47 mühimmatı, bir RPG-7 roketatar, üç antitank roketatar mühimmatı, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 5 şarjörü, 10 adet el bombası, 51 çuval amonyum nitrat ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi tespit edildi" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:35 Kaynak: İHA
PKK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Af değil ceza indirimi! Cezaevinden 100 bin kişi çıkıyor Cengiz Ünder'in korku dolu anları: Hayatta binmem Honaz'da seçimi kazanan CHP'li Yüksel Kepenek, gözyaşlarını tutamadı Mazbatası elinden alınan eşinin yerine seçime girdi, oyları artırarak muhtar seçildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 20:58:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda PKK'nın sığınakları imha ediliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]