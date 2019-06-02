Pençe Harekatı'nda PKK'nın sığınakları imha ediliyor
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaralara girilmeye devam edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:35 Kaynak: İHA
, Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK
'ya ait sığınak, barınak ve mağaralara girilmeye devam edildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak
'ın kuzeyi Hakurk
bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaralara girilmeye devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda terör örgütüne ait bir kısmı birden fazla bölmeden oluşan sığınaklarda 2 Doçka uçaksavar silahı, 950 adet 23.5 mm'lik Doçka mühimmatı, 5 AK-47 tüfek şarjörü ve 260 adet AK-47 mühimmatı, bir RPG-7 roketatar, üç antitank roketatar mühimmatı, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 5 şarjörü, 10 adet el bombası, 51 çuval amonyum nitrat ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi tespit edildi" denildi.
(İHA)
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