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Pençe Harekâtı'nda PKK'ya ait EYP düzenekleri ve malzemeler ele geçirildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde sürdürülen 'Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 mağara ile bir sığınakta EYP düzenkleri ve çok sayıda malzemenin ele geçirildiğini açıkladı.

Pençe Harekâtı'nda PKK'ya ait EYP düzenekleri ve malzemeler ele geçirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde sürdürülen 'Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 mağara ile bir sığınakta EYP düzenkleri ve çok sayıda malzemenin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe Harekatı'nın başarıyla devam ettiği bildirildi. Harekat kapsamında terör örgütü PKK'ya ait iki mağara ile kadın teröristler tarafından kullandığı anlaşılan bir sığınak tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mağaralarda ve sığınakta; 470 adet 12.7 milimetre mühimmat, kullanıma hazır durumda 10 EYP düzeneği, 2 çuval EYP için hazırlanmış pil blokları, 34 adet fünye, patlayıcı yapımında kullanılabilecek 4 varil amonyum nitrat, 6 el telsizi, 10 gaz maskesi, 48 jelikan (20 litrelik) benzin, güç kaynağı 3 akü, çok sayıda jeneratör kablosu, 2 paratoner, 300 metre bakır tel, 650 metre elektrik kablosu, 1 çanta sıhhiye malzemesi ile örgütsel dokümanın yanında çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ayrıca araziye saklanmış olarak 10 kutu (toplam 400 adet) 14.5 milimetre doçka mühimmatı ele geçirildi."

Açıklamada ayrıca, ele geçirilen malzemelerin Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından kontrollü patlama ile imha edilerek kullanılmaz hale getirildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:02 Kaynak: DHA
Hakurk, Irak, PKK, Güncel
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