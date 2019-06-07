Pençe Harekâtı'nda PKK'ya ait EYP düzenekleri ve malzemeler ele geçirildi (2)
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BAKANLIK GÖRÜNTÜ PAYLAŞTIMilli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'nın inlerinden iki tanesinin imha edilmesi ile operasyona katılan ATAK helikopterinin gece görüntüsü paylaştı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:46 Kaynak: DHA
BAKANLIK GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'nın inlerinden iki tanesinin imha edilmesi ile operasyona katılan ATAK helikopterinin gece görüntüsü paylaştı. Görüntüde belirlenen hedeflerin vurulması yer alıyor.
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