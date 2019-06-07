Son Dakika Haberleri: Pençe Harekâtı'nda PKK'ya ait EYP düzenekleri ve malzemeler ele geçirildi (2)
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Pençe Harekâtı'nda PKK'ya ait EYP düzenekleri ve malzemeler ele geçirildi (2)

16 dakika önce

BAKANLIK GÖRÜNTÜ PAYLAŞTIMilli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'nın inlerinden iki tanesinin imha edilmesi ile operasyona katılan ATAK helikopterinin gece görüntüsü paylaştı.

Pençe Harekâtı'nda PKK'ya ait EYP düzenekleri ve malzemeler ele geçirildi (2), System.String[]


BAKANLIK GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'nın inlerinden iki tanesinin imha edilmesi ile operasyona katılan ATAK helikopterinin gece görüntüsü paylaştı. Görüntüde belirlenen hedeflerin vurulması yer alıyor.

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:46 Kaynak: DHA
Hakurk, Irak, PKK, Güncel
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