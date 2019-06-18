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Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait mevziler vuruldu

23 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda terör örgütüne ait silah mevzisi, sığınak ve barınaklar hava harekatıyla vuruldu.

Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait mevziler vuruldu, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda terör örgütüne ait silah mevzisi, sığınak ve barınaklar hava harekatıyla vuruldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:58 
Hakurk, Irak, Ekonomi
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