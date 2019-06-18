Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait mevziler vuruldu
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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda terör örgütüne ait silah mevzisi, sığınak ve barınaklar hava harekatıyla vuruldu.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:58
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda terör örgütüne ait silah mevzisi, sığınak ve barınaklar hava harekatıyla vuruldu.
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