Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

11 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda bir mağarada terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda bir mağarada terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde Pençe Harekatı sürüyor.
Harekat kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait 3 girişli bir mağarada pek çok silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:05 Kaynak: AA
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