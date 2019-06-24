Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi
11 dakika önce
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda bir mağarada terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:05 Kaynak: AA
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda bir mağarada terör örgütü PKK
'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde Pençe Harekatı sürüyor.
Harekat kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait 3 girişli bir mağarada pek çok silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
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