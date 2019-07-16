Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda şehit düşen Ahmet Sinan Demircan son yolculuğuna uğurlanıyor
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Pençe Harekatı'nda şehit düşen Ahmet Sinan Demircan son yolculuğuna uğurlanıyor

4 saat önce

Pençe Harekatı'nda şehit düşen Ahmet Sinan Demircan son yolculuğuna uğurlanıyor.

Pençe Harekatı'nda şehit düşen Ahmet Sinan Demircan son yolculuğuna uğurlanıyor
Pençe Harekatı'nda şehit düşen Ahmet Sinan Demircan son yolculuğuna uğurlanıyor
Sinan Demircan, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 10:32 Kaynak: İHA
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