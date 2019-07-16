Pençe Harekatı'nda şehit düşen Ahmet Sinan Demircan son yolculuğuna uğurlanıyor
4 saat önce
Pençe Harekatı'nda şehit düşen Ahmet Sinan Demircan son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 10:32 Kaynak: İHA
Pençe Harekatı'nda şehit düşen Ahmet Sinan Demircan
son yolculuğuna uğurlanıyor
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